Cortes de luz programados para este 8 de agosto en San Pedro y Desamparados: verifique si su zona será afectada

CNFL interrumpirá el servicio eléctrico en San Pedro y Desamparados este jueves 08 de agosto por labores programadas. Foto de Jorge Castillo.

Dos sectores del Gran Área Metropolitana enfrentarán interrupciones en el servicio eléctrico este viernes 8 de agosto, debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

En San Pedro de Montes de Oca, las labores se extenderán desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m., como parte de un proyecto empresarial que incluye la instalación de un nuevo conductor.

El corte afectará de forma parcial a la zona comprendida entre los Apartamentos Lourdes y la Universidad Latina, así como desde las residencias estudiantiles de la UCR hasta la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Entre los puntos de referencia que se verán afectados figuran: Colegio Calasanz, LANAME, Universidad Latina (Edificios B, C y Campus Creativo), Ebáis Vargas Araya, Auto Lavado JyS, y numerosos complejos residenciales, comercios y entidades educativas y privadas del sector.

Por su parte, en Desamparados, específicamente en el barrio El Llano de San Miguel, la interrupción se extenderá de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

El área afectada se localiza 25 metros al sur y 50 metros al oeste de la terminal de buses del Llano. El corte afectará principalmente a casas de habitación.

Para más información sobre estos trabajos y verificar otras suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.