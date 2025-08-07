El País

Cortes de luz programados para este 8 de agosto en San Pedro y Desamparados: verifique si su zona será afectada

CNFL realizará cortes programados por instalación de conductor y mantenimiento en dos zonas de la capital

Por Silvia Ureña Corrales
CNFL interrumpirá el servicio eléctrico en San Pedro y Desamparados este jueves 08 de agosto por labores programadas. Foto de Jorge Castillo. (Jorge Castillo)







notas iaSUCCortes de electricidadCortes de luzCNFLCosta Rica
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

