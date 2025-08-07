Sucesos

Polvo del Sahara influirá en el tiempo de este viernes en Costa Rica

El IMN anunció presencia de polvo del Sahara y masa de aire seco para este viernes, lo que mantendrá condiciones mayormente estables en el país

Por Jailine González Gómez
Aire seco y polvo del Sahara reducirán lluvias este viernes, según el IMN. Solo se esperan aguaceros aislados en zonas montañosas del Pacífico. (Rafael Pacheco Granados)







