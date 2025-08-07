Polvo del Sahara influirá en el tiempo de este viernes en Costa Rica

Aire seco y polvo del Sahara reducirán lluvias este viernes, según el IMN. Solo se esperan aguaceros aislados en zonas montañosas del Pacífico.

Este viernes 8 de agosto, una masa de aire seco acompañada por polvo del Sahara afectará el territorio nacional, según reportó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Estas condiciones mantendrán el cielo con nubosidad variable y limitarán las precipitaciones durante gran parte del día.

En el Valle Central, predominarán cielos entre despejados y parcialmente nublados, con ráfagas ocasionales de viento. La temperatura más baja se registrará en Cartago con 13,6 °C, mientras que Alajuela alcanzará los 30,3 °C como máxima.

En el Pacífico Norte, se presentará un ambiente caluroso con cielos mayormente despejados durante toda la jornada. Liberia registrará una de las temperaturas más elevadas, con 35,5 °C, y una mínima de 22,3 °C. Se mantendrán vientos moderados con ráfagas ocasionales.

El Pacífico Central experimentará nubosidad variable. En horas de la tarde podrían ocurrir aguaceros de corta duración en sectores montañosos. Parrita presentará una mínima de 22,5 °C y una máxima de 32,7 °C.

En el Pacífico Sur, también se anticipan lluvias aisladas y breves durante la tarde, especialmente en zonas elevadas. Golfito marcará una mínima de 21,5 °C y una máxima de 33,5 °C.

La región del Caribe Norte tendrá cielos con pocas nubes durante la mayor parte del día, aunque se observará nubosidad ocasional por la mañana. Guápiles mostrará temperaturas entre los 18,7 °C y los 30,3 °C.

En el Caribe Sur, se mantendrán condiciones similares, con cielos despejados y pocas nubes. Limón registrará una mínima de 21 °C y una máxima de 31 °C.

La zona norte tendrá nubosidad variable sin lluvias importantes. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 18,5 °C, y la máxima llegará a 27 °C.

Según el IMN, las temperaturas seguirán cálidas durante el día, y el ingreso de aire seco reducirá significativamente las lluvias, limitándolas principalmente a sectores montañosos del Pacífico Central y Sur.

Efemérides:

Salida del sol: 05:27 a.m.

Puesta del sol: 05:44 p.m.

Fase lunar: Hacia luna llena

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.