Polvo del Sahara y ráfagas de hasta 75 km/h afectarán Costa Rica el resto de la semana

El IMN alerta por ráfagas de hasta 75 km/h y por el ingreso de polvo del Sahara que afectará la calidad del aire hasta el lunes.

Costa Rica enfrentará condiciones ventosas en los próximos días, especialmente en el Pacífico Norte y el Valle Central, debido a un aumento en la presión atmosférica en el mar Caribe, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) este jueves 7 de agosto.

Las ráfagas de viento ya alcanzan velocidades entre 40 y 56 km/h en esos sectores.

Para este jueves, el IMN pronostica ráfagas de entre 40 y 55 km/h en el Valle Central y partes bajas del Pacífico Norte, mientras que en zonas montañosas y el norte del país podrían alcanzar hasta 75 km/h. Este patrón se mantendrá durante lo que resta de la semana.

Además de las ráfagas, una masa de aire seco cargada con polvo del Sahara ingresará al país a partir de la tarde de este jueves.

La concentración aumentará hasta alcanzar su punto máximo el sábado, comenzará a retirarse el domingo y saldrá completamente el lunes.

El polvo del Sahara reducirá la humedad atmosférica, lo que generará condiciones más estables y una baja probabilidad de lluvias en la mayoría del país. Solo se prevén precipitaciones puntuales y de corta duración en el Pacífico Central y Sur durante la tarde.

El IMN recomendó extremar cuidados, sobre todo a personas sensibles o con alergias, debido a la presencia de polvo y aerosoles en el ambiente.

También sugirió precaución ante ráfagas intensas, especialmente en zonas montañosas y el norte de Guanacaste.

