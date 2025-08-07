Sucesos

Polvo del Sahara y ráfagas de hasta 75 km/h afectarán Costa Rica el resto de la semana

El polvo del Sahara alcanzará su mayor concentración el sábado y saldrá del país el lunes, según el IMN

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
El empuje frío aumentará la velocidad del viento en el norte y centro de Costa Rica, con temperaturas elevadas y posibles lluvias en el Pacífico Sur.
El IMN alerta por ráfagas de hasta 75 km/h y por el ingreso de polvo del Sahara que afectará la calidad del aire hasta el lunes. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaclimaClima en Costa RicaIMN
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.