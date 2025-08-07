El País

Así avanzan las obras de la nueva rampa en Pital y esta sería la fecha de entrega

Conavi sustituye accesos peligrosos por nueva rampa que unirá rutas 4 y 250 en San Carlos

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
La estructura de 300 metros busca eliminar accesos ilegales y mejorar el tránsito entre Pital y Muelle.
La estructura de 300 metros busca eliminar accesos ilegales y mejorar el tránsito entre Pital y Muelle. (MOPT/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPitalSan CarlosMOPTConavi
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.