Así avanzan las obras de la nueva rampa en Pital y esta sería la fecha de entrega

La estructura de 300 metros busca eliminar accesos ilegales y mejorar el tránsito entre Pital y Muelle.

La nueva rampa de acceso en el sector de La Lydia, en Pital de San Carlos, muestra un avance del 72% y podría quedar lista en agosto, si las condiciones climáticas en la zona norte lo permiten, informó la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Luego de colocar la carpeta asfáltica, concluyeron etapas clave como la subbase, base e imprimación. Solo resta la demarcación, el señalamiento vertical y la colocación de barandas metálicas tipo flex-beam. Actualmente, se trabaja en la construcción de cunetas para canalizar aguas pluviales.

LEA MÁS: Ingreso desde Tibás al nuevo Pequeño Mundo será prohibido por la ruta principal

La nueva estructura cuenta con 300 metros de longitud y una calzada de 3,60 metros de ancho, acompañada por un espaldón y sobreancho de 2,40 metros. Las cunetas incluyen todas las medidas de seguridad vial requeridas.

Esta rampa establecerá una conexión segura entre las rutas nacionales 4 y 250, sustituyendo accesos ilegales que han provocado accidentes como choques y vuelcos, especialmente en la zona cercana al cruce de Vuelta de Kooper.

La inversión asciende a ¢381 millones y las labores comenzaron el 15 de marzo. Esta obra complementa una rampa construida hace pocos meses al frente, con un costo de ¢280 millones, en sentido contrario.

Conavi identificó que estos accesos clandestinos eran usados incluso por camiones pesados, lo que comprometía la seguridad y dificultaba los giros en determinados tramos.

El nuevo paso mejorará la seguridad vial, reducirá tiempos de traslado y disminuirá el consumo de combustible, gracias a radios de giro más amplios y condiciones de desplazamiento más cómodas, especialmente entre Pital, Vuelta de Kooper y Muelle de San Carlos.

LEA MÁS: Vea el calendario de pagos de pensión que faltan en 2025 y la fecha del depósito del aguinaldo

La estructura de 300 metros busca eliminar accesos ilegales y mejorar el tránsito entre Pital y Muelle. (MOPT/Cortesía)

La estructura de 300 metros busca eliminar accesos ilegales y mejorar el tránsito entre Pital y Muelle. (MOPT/Cortesía)

La estructura de 300 metros busca eliminar accesos ilegales y mejorar el tránsito entre Pital y Muelle. (MOPT/Cortesía)

La estructura de 300 metros busca eliminar accesos ilegales y mejorar el tránsito entre Pital y Muelle. (MOPT/Cortesía)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.