Cortes de luz en Curridabat este sábado 9 de agosto: tome nota de los horarios

Interrupción del servicio se realizará por trabajos de traslado de acometidas en Tirrases. Foto Adrian Soto

Vecinos de Tirrases, en el cantón de Curridabat, tendrán suspensión parcial del servicio eléctrico el sábado 9 de agosto, de 7:30 a. m. a 5 p. m., debido a trabajos de traslado de acometidas que ejecutará la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en el marco de proyectos empresariales.

La interrupción abarcará el sector comprendido desde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 450 metros al este sobre calle Las Mercedes, hasta el Súper Pamela.

Entre los sitios de referencia en la zona figuran el Súper Pamela, la Iglesia Bíblica Capilla del Camino, Pollos Pechugón, Panadería La Trinidad, Soda El Maná, Readypacker Int Corporation S. A., Conemessa, Asociación Pro-Vivienda de los Ángeles de Tirrases, Chicharronera La Bendición, Capilla Santísima Trinidad, Bazar Nanda, la Iglesia de Jesucristo, Pulpería La Trinidad, Sonivisión S. A., Asociación de Iglesias Bíblicas Costarricenses, Asociación Iglesia Nueva Apostólica Costa Rica, Temporalidades de la Iglesia Católica Arquidiócesis de San José y viviendas aledañas.

Para más información, consulte este enlace de la CNFL.

