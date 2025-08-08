Estas son las marcas de carros que más decepcionan a sus dueños, según Consumer Reports: ¿Usted está de acuerdo?

Las calificaciones de satisfacción del propietario, elaboradas por Consumer Reports a partir de encuestas realizadas a sus miembros a nivel global, revelaron cuáles marcas de automóviles cumplieron o no con las expectativas de sus clientes.

En el extremo inferior del ranquin se ubicaron Jeep, Mercedes-Benz, Volkswagen y Nissan, con porcentajes de satisfacción que no superaron el 54%.

LEA MÁS: Esta es la marca de carros más confiable del 2025: descubra si el suyo está en la lista

Estas marcas recibieron calificaciones bajas en aspectos como comodidad, experiencia de manejo, almacenamiento, usabilidad y costo de propiedad.

Es importante tener presente que la satisfacción del propietario refleja únicamente si un automóvil cumplió con las expectativas del cliente, no necesariamente su calidad objetiva o desempeño técnico.

En el caso de Jeep, apenas un 51% de los encuestados indicó que volvería a comprar un vehículo de esa marca. Mercedes-Benz obtuvo un 53%, mientras que Volkswagen y Nissan alcanzaron un 54% cada una.

Por su parte, RAM y Chrysler también mostraron niveles bajos de satisfacción, con un 56% y 55% respectivamente. Buick (59%), Audi (60%) y Acura (61%) se encontraron cerca del límite inferior.

El estudio destaca que los resultados de satisfacción no siempre se relacionan con la confiabilidad mecánica. Algunos modelos con visitas frecuentes al taller aún pueden recibir calificaciones altas si las garantías del fabricante reducen el impacto económico de esas fallas.

En contraste, la marca Rivian, especializada en vehículos eléctricos, encabezó la lista por segundo año consecutivo, con un 86% de los propietarios dispuestos a repetir la compra. Le siguieron BMW (73%), Tesla (72%), Porsche (71%) y Lexus (70%).

Además, el listado clasificó la satisfacción por categorías. En el apartado de comodidad, RAM fue la menos valorada. En conducción, Volkswagen ocupó el último lugar. Audi recibió la menor calificación en almacenamiento en cabina. En usabilidad, Volkswagen volvió a figurar al final. RAM también fue la peor evaluada en costo de propiedad.

Ranquin de almacenamiento en cabina y usabilidad. Consumer Reports (Consumer Reports/Consumer Reports)

Ranquin de confort y de manejo. Consumer Reports (Consumer Reports/Consumer Reports)

Ranquin de costo de propiedad. Consumer Reports (Consumer Reports/Consumer Reports)

Para formar parte de la clasificación, una marca debía contar con datos suficientes sobre al menos dos modelos. Por esta razón, fabricantes como Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Mini o Polestar no fueron incluidos en el estudio de este año.

Los resultados de Consumer Reports provienen de las Encuestas Anuales de Automóviles 2024, que abarcaron más de 300.000 vehículos.

Para calcular las calificaciones, se promediaron los datos correspondientes a modelos de los años 2022 a 2024, e incluso algunos del 2025, siempre que no hayan sufrido cambios significativos durante ese periodo.

La satisfacción del propietario se definió según el porcentaje de personas que respondieron “definitivamente sí” a la pregunta de si volverían a comprar el mismo vehículo, tomando en cuenta aspectos como precio, rendimiento, confiabilidad, comodidad y placer de conducción. Además, las calificaciones específicas por categoría se determinaron según el porcentaje de propietarios que manifestaron estar muy satisfechos con cada aspecto evaluado.

LEA MÁS: ¿Piensa comprar un vehículo nuevo? Tome en cuenta estos 7 consejos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.