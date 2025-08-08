El País

¿Va a viajar a Colombia? Ministerio de Salud habilitó nueva jornada para vacunarse contra la fiebre amarilla

Ministerio de Salud abre jornada de vacunación contra fiebre amarilla para quienes viajen a Colombia entre agosto y octubre

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Vacunación contra fiebre amarilla para viajeros a Colombia con tiquete comprado antes del 12 de julio
Vacunación contra fiebre amarilla para viajeros a Colombia con tiquete comprado antes del 12 de julio (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMinisterio de SaludFiebre amarillaColombiaVacunación
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.