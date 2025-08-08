¿Va a viajar a Colombia? Ministerio de Salud habilitó nueva jornada para vacunarse contra la fiebre amarilla

Vacunación contra fiebre amarilla para viajeros a Colombia con tiquete comprado antes del 12 de julio

El Ministerio de Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla dirigida únicamente a personas que viajarán a Colombia durante agosto, setiembre y octubre, y que hayan comprado su tiquete aéreo antes del sábado 12 de julio.

La campaña se realizará el miércoles 13 y jueves 14 de agosto en el Estadio Nacional, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 mediodía. Cada día habrá disponibles 300 citas.

Las personas interesadas deberán agendar su espacio por medio de un formulario digital que se habilitará el lunes 11 de agosto a las 2:00 p. m. en el sitio oficial del Ministerio: www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html.

La institución informó que no aceptará reservas con tiquetes adquiridos después del 12 de julio, ya que la prioridad son quienes ya tenían viajes planificados.

