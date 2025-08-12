Sucesos

Tormentas y aguaceros en Costa Rica: tome nota de las regiones con riesgo de acumulación de agua

IMN prevé lluvias intensas y tormentas eléctricas esta tarde en algunas zonas de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Una jornada marcada por vientos alisios acelerados y condiciones variables de lluvia en distintas regiones del país. El Valle Central tendrá cielos parcialmente nublados, mientras el Caribe y el Pacífico Sur enfrentan lluvias dispersas y posibles tormentas por la tarde.
Tarde de intensas lluvias en Costa Rica: tome nota de dónde habrá tormentas y acumulación de agua. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCIMNClimaClima en Costa Rica
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.