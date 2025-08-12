Tormentas y aguaceros en Costa Rica: tome nota de las regiones con riesgo de acumulación de agua

Tarde de intensas lluvias en Costa Rica: tome nota de dónde habrá tormentas y acumulación de agua.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantuvo activa cerca del territorio nacional, lo que provocó un importante flujo de humedad desde sectores marítimos hacia el país.

Según el pronóstico, durante la tarde se registrarían lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica en zonas montañosas del Valle Central, la Zona Norte y las regiones del Pacífico, que se extenderían hacia áreas bajas y costeras.

Los acumulados estimados para la tarde y primeras horas de la noche fueron:

Pacífico Norte: entre 10 y 25 mm, con máximos de 40 mm en cordilleras y alrededores del Golfo de Nicoya .

entre 10 y 25 mm, con máximos de 40 mm en cordilleras y alrededores del . Pacífico Central: entre 20 y 50 mm, con máximos de 65 mm en zonas montañosas.

entre 20 y 50 mm, con máximos de 65 mm en zonas montañosas. Pacífico Sur: entre 40 y 60 mm, con picos de 80 mm en la zona fronteriza y alrededores del Golfo Dulce .

entre 40 y 60 mm, con picos de 80 mm en la zona fronteriza y alrededores del . Valle Central: entre 5 y 15 mm, con máximos de 30 a 40 mm en el norte y oeste.

entre 5 y 15 mm, con máximos de 30 a 40 mm en el norte y oeste. Zona Norte: entre 5 y 35 mm, con máximos de 60 mm en montañas.

entre 5 y 35 mm, con máximos de 60 mm en montañas. Caribe: lluvias dispersas en zonas altas, entre 5 y 15 mm, con máximos de 30 mm.

El IMN advirtió que, aunque la saturación de cuencas era baja a moderada, las precipitaciones podrían ocasionar acumulación de agua en vías y sectores urbanos por saturación del alcantarillado.

Las recomendaciones incluyeron precaución en zonas propensas a inundaciones, prevención ante tormentas eléctricas y resguardarse en sitios seguros si se percibían ráfagas fuertes de viento cercanas a nubes de tormenta, ya que podrían alcanzar hasta 80 km/h y causar la caída de ramas, tendido eléctrico u objetos.

