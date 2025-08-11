Martes lluvioso en Costa Rica: aguaceros y tormentas eléctricas, tome nota de las zonas

El Instituto Meteorológico Nacional pronostica lluvias y tormenta eléctrica en distintas zonas del Costa Rica este martes. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este martes 12 de agosto se mantendrá un ambiente húmedo en gran parte del territorio de Costa Rica.

Las condiciones serán favorables para la presencia de lluvias desde la mañana en el Caribe y aguaceros con tormenta en horas de la tarde en el Pacífico y la zona norte.

Durante la madrugada y la mañana, el Valle Central registrará cielos poco a parcialmente nublados. En la tarde, se prevén aguaceros aislados con tormenta. En San José, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 27 °C.

En el Pacífico Norte, el día iniciará parcialmente nublado. Por la tarde y noche se presentarán aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Liberia alcanzará una máxima de 34 °C y una mínima de 23 °C.

El Pacífico Central mostrará cielos parcialmente nublados en la mañana y un incremento de la nubosidad en la tarde, con lluvias y tormenta. Quepos registrará temperaturas entre 23 °C y 33 °C.

En el Pacífico Sur, la mañana tendrá cielos parcialmente nublados. En la tarde, se esperan lluvias y tormenta, seguidas de aguaceros dispersos en la noche. Golfito tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 32 °C.

El Caribe Norte experimentará nubosidad parcial durante el día, con aguaceros aislados en zonas montañosas en la tarde. Guápiles tendrá temperaturas de 21 °C y 31 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con Limón marcando una mínima de 20 °C y una máxima de 30 °C.

En la zona norte, la mañana será parcialmente nublada. En la tarde, la nubosidad aumentará y se prevén aguaceros aislados con tormenta eléctrica, condiciones que podrían continuar de forma ocasional en la noche. Upala registrará 22 °C como mínima y 34 °C como máxima.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se pondrá a las 5:55 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.

