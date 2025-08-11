Sucesos

Martes lluvioso en Costa Rica: aguaceros y tormentas eléctricas, tome nota de las zonas

El IMN prevé un día inestable con variaciones entre cielos despejados y precipitaciones intensas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
02/07/2024 Circunvalación este. La lluvia intensa que cayó este martes, pasado el mediodía, complicó el tránsito al paso por el Parque de la Paz. El aguacero duró poco pero fue suficiente para que las alcantarillas se desbordaran y anegaran por completo las calles. Foto: Rafael Pacheco Granados
El Instituto Meteorológico Nacional pronostica lluvias y tormenta eléctrica en distintas zonas del Costa Rica este martes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCIMNClimaClima en Costa Rica
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.