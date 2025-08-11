Cortes de luz dejarán sin servicio a comunidades de Puntarenas y San José este 12 de agosto

Cortes de luz programados por ICE afectarán sectores de Puntarenas y San José el 12 de agosto por mantenimiento y mejoras en la red. Foto: Rafael Pacheco

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará trabajos de mantenimiento y cambio de infraestructura eléctrica este martes 12 de agosto, lo que provocará la suspensión del servicio en sectores de Puntarenas y San José.

En el cantón de Golfito, Puntarenas, las localidades de Conte, Playa Zancudo y Pavones no tendrán electricidad desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m., debido a labores de mantenimiento en la red.

En Pérez Zeledón, San José, la comunidad de San Rafael, específicamente en la calle Los Mena, enfrentará un corte de luz de 8 a. m. a 1 p. m. por el cambio de un poste dañado y mantenimiento preventivo.

Por último, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, los sectores de Las Gemelas y Los Carrasco permanecerán sin servicio de 8 a. m. a 1 p. m., mientras el ICE ejecuta trabajos de mantenimiento.

Para más información sobre suspensiones programadas de electricidad, visite:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

