Aguaceros y tormentas marcarán el inicio de semana en varias regiones de Costa Rica este lunes 11 de agosto

Lluvias y tormentas marcarán la tarde en varias regiones de Costa Rica este lunes, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 11 de agosto el país mantendrá un patrón húmedo con lluvias de carácter disperso en diferentes regiones, aunque con mayor concentración en sectores montañosos y costeros.

En horas de la mañana se previeron lluvias aisladas en el Caribe y en el este de la zona norte. Para la tarde, se anticiparon aguaceros con tormenta en el Valle Central y en el Pacífico Norte peninsular, así como lluvias en las montañas del Pacífico Sur.

En el Valle Central, la jornada tendrá cielo parcialmente nublado durante el día, con aumento de nubosidad en la tarde y aguaceros aislados al este. En San José la mínima será de 17,8 °C y la máxima de 27,1 °C.

El Pacífico Norte presentará nubosidad parcial y posibles aguaceros con tormenta en el sector oeste durante la tarde. Liberia registrará una mínima de 21,3 °C y una máxima de 34,4 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de parcialmente nublado a mayormente nublado, con aguaceros aislados y tormenta en la tarde. Parrita marcará 17,9 °C como mínima y 30,5 °C como máxima.

El Pacífico Sur tendrá lluvias en las montañas y aguaceros localizados en las partes bajas durante la tarde. Golfito presentará temperaturas entre 20,9 °C y 28,7 °C.

En el Caribe Norte, se anticipará nubosidad ocasional con posibles lluvias dispersas en la mañana y aguaceros en las montañas por la tarde. Guápiles tendrá una mínima de 22,7 °C y una máxima de 28,8 °C.

El Caribe Sur tendrá condiciones similares, con chubascos en áreas montañosas durante la tarde. Limón registrará 21,9 °C como mínima y 28,3 °C como máxima.

En la zona norte, el día iniciará con nubosidad ocasional y posibles lluvias dispersas. Por la tarde, se esperan aguaceros en el centro y montañas. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 17,0 °C y 26,9 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:27 a. m. y la puesta a las 05:56 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.