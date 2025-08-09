Sucesos

Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Costa Rica este domingo 10 de agosto

El IMN prevé lluvias en varias regiones y descenso de temperaturas máximas en sectores con mayor nubosidad

Por Damián Arroyo C.
Agua empozada, Parque Morazán y Templo de la Música
El aumento de humedad generará lluvias y tormentas este domingo en Costa Rica, con descenso de temperaturas en varias zonas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007.

