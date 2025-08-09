Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Costa Rica este domingo 10 de agosto

El aumento de humedad generará lluvias y tormentas este domingo en Costa Rica, con descenso de temperaturas en varias zonas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 10 de agosto las condiciones del tiempo estarán marcadas por un aumento en la humedad, lo que favorecerá la formación nubosa en gran parte del territorio nacional.

En el Valle Central, en horas de la mañana se anticipa cielo parcialmente nublado con posibilidad de lluvias en sectores del centro y este. San José registrará una temperatura mínima de 17,3 °C y una máxima de 25,9 °C.

En el Pacífico norte, la mañana iniciará con nubosidad parcial. Durante la tarde se prevén aguaceros aislados y tormentas en la península. Liberia alcanzará una máxima de 35,5 °C, mientras que la mínima será de 21,2 °C.

El Pacífico central presentará condiciones parcialmente nubladas en la mañana. En la tarde se espera cielo mayormente nublado con aguaceros dispersos y tormenta. Parrita marcará 16,6 °C como mínima y 30,8 °C como máxima.

En el Pacífico sur, el cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana. Por la tarde, se esperan aguaceros aislados con tormenta, especialmente en zonas bajas. Golfito tendrá una mínima de 21,4 °C y una máxima de 28,5 °C.

En el Caribe norte se mantendrá nubosidad ocasional durante el día, con lluvias dispersas en la mañana y aguaceros en la tarde. Guápiles registrará 21,9 °C como mínima y 28,4 °C como máxima.

El Caribe sur tendrá nubosidad variable y posibles lluvias dispersas en la mañana. Por la tarde se prevén chubascos en zonas montañosas. Limón alcanzará 27,6 °C de máxima y 22,5 °C de mínima.

En la zona norte, la mañana mostrará nubosidad ocasional con lluvias aisladas en el noroeste. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos. Ciudad Quesada reportará una mínima de 16,3 °C y una máxima de 27,5 °C.

Las lluvias y tormentas previstas para la tarde podrían extenderse hacia el oeste del Pacífico, incluyendo áreas costeras y bajas. El descenso en las temperaturas máximas será más notable en el Caribe, la zona norte y las montañas del Pacífico y el Valle Central debido a la mayor cobertura nubosa.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:27 a. m. y la puesta a las 05:56 p. m.. La fase lunar se encontrará en tránsito hacia cuarto menguante.

