Cortes de luz afectarán La Uruca este domingo 10 de agosto por obras eléctricas

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en parte de La Uruca el 10 de agosto por cambio de conductor.

Un corte programado del servicio eléctrico dejará sin energía a 60 clientes en una zona de La Uruca, San José, este domingo 10 de agosto, entre las 08:00 a. m. y las 04:00 p. m., debido a trabajos de construcción de obras eléctricas que incluyen el cambio de conductor.

LEA MÁS: ¿Va a viajar a Colombia? Ministerio de Salud habilitó nueva jornada para vacunarse contra la fiebre amarilla

El sector afectado comprende desde el Servicentro UNO, 200 metros al norte y 200 metros al oeste, e incluye residencias y comercios como Servicios Residenciales, calle 54, VIB, Cori Motors, Pollos Karen, SIME S.A., Plásticos Uchosa, Techshop, Sublimación ABC, Avanta, Plásticos Alta Monte, Cummins, Muebles Metálico Alvarado, Academia Costarricense del Café, Nueces Industriales, Doble EME S.A., Arabela, Inversiones Fela Alonso, Lutz, Aseo Sanitario S.A., Konig, Inmobiliaria Sansón S.A. y Puuk S.A.

Las agencias Kia y Mazda, aunque cercanas, no estarán incluidas en la interrupción.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz advirtió que, además de la suspensión en el área programada, los usuarios de zonas aledañas podrían experimentar ligeras perturbaciones o cortes momentáneos durante el periodo de trabajo.

Para más información: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

LEA MÁS: ¿Cómo obtener la nueva cédula digital en Costa Rica? Esto es lo que debe saber

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.