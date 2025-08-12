Peatones podrían recibir multa por no usar la acera: este es el monto a pagar

Conductores y peatones enfrentan multas y riesgo de accidentes por incumplir normas de tránsito, según el Cosevi. Foto Alonso Tenorio

El irrespeto a las normas viales por parte de conductores y peatones puede significar sanciones económicas.

Entre enero de 2020 y julio de 2025, 387 conductores recibieron multas por no ceder el paso a peatones en zonas señalizadas, segpun datos del Observatorio Costarricense de Seguridad Vial del Cosevi.

El año con más sanciones fue 2022, con 125 casos, mientras que en 2025, hasta julio, se contabilizó una sola infracción.

En el mismo periodo, 11.368 personas fueron multadas por pasar el semáforo en rojo, siendo 2022 el año con mayor incidencia (2.570 sanciones).

Multas para peatones

Las personas que caminan también están sujetas a sanciones. Acciones como cruzar en sitios indebidos, no usar la acera o desobedecer un semáforo pueden acarrear multas de hasta ₡20.000, las cuales se cargan directamente al número de cédula.

Montos de las sanciones a conductores

Adelantar en zona peatonal: ₡111.000 aproximadamente

aproximadamente No ceder el paso al peatón: cerca de ₡26.000

Detenerse sobre la demarcación peatonal: alrededor de ₡26.000

Estacionar cerca de rampas o pasos peatonales: prohibido por ley

En señales de alto o ceda, la prioridad corresponde al peatón y al ciclista

Consejos para peatones

Cruzar siempre por esquinas o pasos señalizados.

Utilizar puentes peatonales, aunque eso implique caminar un poco más.

Caminar en sentido contrario al tráfico vehicular cuando no hay acera disponible.

Hacer contacto visual con los conductores antes de cruzar.

Esperar unos segundos al cambiar el semáforo antes de iniciar el cruce.

No utilizar celulares ni audífonos mientras se moviliza.

Usar ropa reflectante o llevar linterna en condiciones de poca luz.

Caminar lo más alejado del borde de la vía.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.