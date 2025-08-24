Cortes de luz afectarán zonas de San José y Puntarenas este lunes: vea si su barrio está incluido

La CNFL y el ICE suspenderán el servicio eléctrico este lunes en el distrito Hospital, en el centro de San José, así como en Escazú y en Buenos Aires, de Puntarenas, por obras preventivas. Foto:

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderán el suministro eléctrico, este lunes 25 de agosto, en varios sectores de San José y Puntarenas, debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

En el cantón central de San José, el corte está programado entre las 8 a. m. y las 3 p. m., afectando parcialmente el distrito Hospital. El área específica comprende de calle 12 a calle 20 y de avenida 12 a avenida 20.

LEA MÁS: Importante ruta en Curridabat estará cerrada por dos semanas por mejora en alcantarilla

Entre los sitios de referencia incluidos se encuentran el Condominio Vevidelli, el servicentro Soles, en Barrio Cuba, y la Escuela Omar Dengo.

El sector identificado como Empresarios Unidos San José-Puntarenas no se verá afectado por la interrupción.

En San Antonio de Escazú, también en la provincia de San José, la CNFL ejecutará labores entre las 8 a. m. y las 4:30 p. m.

El corte comprenderá un tramo de Bello Horizonte, desde la Posada El Quijote, 100 metros al oeste hasta el cruce con calle Nuevo Horizonte, 500 metros al este hasta el final de calle Los Leones y 200 metros al sur hasta el final de calle Las Cumbres.

Entre los referentes de la zona figuran el Condominio El Macizo, Las Cumbres Inn y varias casas de habitación.

Por su parte, el ICE anunció que interrumpirá el servicio en Buenos Aires de Puntarenas, específicamente en las localidades de Finca Puntarenas, Venecia y Salamá. El corte se llevará a cabo entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

LEA MÁS: Estos son los feriados que quedan este 2025: revise cuáles son de pago obligatorio

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.