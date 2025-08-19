El País

Importante ruta en Curridabat estará cerrada por dos semanas por mejora en alcantarilla

Ruta C139 permanecerá cerrada en Las Rusias por mejoras de infraestructura vial

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Municipalidades trabajan en conjunto para renovar paso de alcantarilla en Granadilla
Municipalidades trabajan en conjunto para renovar paso de alcantarilla en Granadilla (Municipalidad de Curridabat/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCurridabatMunicipalidad de Curridabat
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.