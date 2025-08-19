Importante ruta en Curridabat estará cerrada por dos semanas por mejora en alcantarilla

Municipalidades trabajan en conjunto para renovar paso de alcantarilla en Granadilla

Este martes 19 de agosto iniciará un cierre total de la Ruta Cantonal C139 en el sector de Las Rusias, en Granadilla de Curridabat, contiguo al condominio Barlovento, debido a obras de mejoramiento del paso de alcantarilla.

La Municipalidad de Curridabat, en coordinación con la Municipalidad de La Unión, desarrollará estas labores que se extenderán por un periodo de dos semanas.

Las intervenciones incluyen el cambio de tuberías, la construcción de cabezales y la instalación de barandas de seguridad para peatones.

Según la municipalidad, estas acciones buscan optimizar la infraestructura pluvial y reforzar la seguridad vial en la zona.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que tomen las precauciones necesarias y utilicen rutas alternas mientras duren las obras.

