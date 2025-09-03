Este aeropuerto de Centroamérica se posiciona entre los cinco mejores del mundo por un servicio clave para los pasajeros

La certificación de ACI posiciona a este aeropuerto como referente en atención, innovación y eficiencia para el pasajero.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), ubicado en Alajuela, Costa Rica, fue reconocido entre los cinco mejores del mundo por su calidad en un servicio clave para los pasajeros: la atención integral y personalizada durante su paso por la terminal.

La certificación nivel 5 del programa Customer Experience (CX), otorgada por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), posicionó al AIJS como uno de los dos en América Latina, junto con el Aeropuerto de Quito, en alcanzar este nivel.

Este reconocimiento resaltó el enfoque del aeropuerto en ofrecer una atención de clase mundial, mediante tecnología, infraestructura moderna y una cultura organizacional orientada al pasajero.

Entre las iniciativas que permitieron al AIJS alcanzar este logro se encuentran:

Comités de trabajo conjunto con aerolíneas, comercios, entidades públicas y operadores.

con aerolíneas, comercios, entidades públicas y operadores. Programas internos para colaboradores , que incluyeron actividades deportivas y reconocimiento por excelencia.

, que incluyeron actividades deportivas y reconocimiento por excelencia. Talleres con pasajeros y empleados , con el objetivo de identificar necesidades reales y aplicar soluciones inmediatas.

, con el objetivo de identificar necesidades reales y aplicar soluciones inmediatas. Capacitación de más de 600 personas en atención al cliente, manejo de emociones y trabajo en equipo.

en atención al cliente, manejo de emociones y trabajo en equipo. Nuevas herramientas tecnológicas , como tomógrafos en seguridad, tótems de información, reorganización del check-in y estaciones de recarga.

, como tomógrafos en seguridad, tótems de información, reorganización del check-in y estaciones de recarga. Encuestas de clima laboral, con el fin de mejorar el ambiente interno y reflejarlo en un servicio más empático.

Desde 2022, el aeropuerto reportó puntajes superiores a 4,4 sobre 5 en indicadores de satisfacción y calidad del servicio al pasajero.

Con conexiones a 37 destinos internacionales por medio de 25 aerolíneas extranjeras y dos nacionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.