Este aeropuerto de Centroamérica se posiciona entre los cinco mejores del mundo por un servicio clave para los pasajeros

Un aeropuerto de la región centroamericana recibió la certificación más alta de ACI

Por Silvia Ureña Corrales
Recorrido Aeropuerto Juan Santa María / AERIS
La certificación de ACI posiciona a este aeropuerto como referente en atención, innovación y eficiencia para el pasajero. (JOHN DURAN/John Durán)







