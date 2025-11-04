La Caja advierte: 150.000 personas dependen de un fondo que no tiene dinero suficiente para 2026

El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) enfrenta para el 2026 un faltante de ¢51.000 millones para el pago de pensiones a 150.000 beneficiarios, según la CCSS.

Las pensiones que perciben cerca de 150.000 personas en condición de pobreza enfrentarán riesgos a partir del 2026, debido a que el gobierno presupuestó menos recursos de los requeridos para financiarlas.

El Ministerio de Hacienda asignó ¢176.509 millones al Régimen No Contributivo (RNC) para el próximo año, pero el gasto estimado asciende a ¢227.463 millones. Con ello, la institución autónoma enfrenta un déficit de ¢50.954 millones para garantizar la cobertura de todos los beneficiarios del régimen.

Así consta en el informe EST-0065-2025, titulado Política Presupuestaria del Régimen No Contributivo de Pensiones para el ejercicio 2026, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La Nación tiene copia de este documento.

“Se puede evidenciar que las fuentes de financiamiento consideradas en este escenario para el periodo 2026, son insuficientes para cubrir los gastos totales del RNC”, advierte el documento.

“En tanto no se disponga de recursos adicionales, es imposible cumplir con la meta anual institucional asociada con la cantidad de pensiones nuevas a otorgar y, además, tampoco es posible garantizar el pago futuro de las pensiones del programa del RNC para ese año ”, se precisa en el oficio.

El Régimen No Contributivo cubre a las personas más pobres del país, principalmente adultos mayores que no pudieron cotizar para una pensión por vejez. Esta ayuda incluye una pensión ordinaria mensual de ¢82.000, un aguinaldo y cobertura del Seguro de Salud.

A mayo del 2025, último estado financiero disponible, la Caja reportó 149.761 beneficiarios, 6.969 más que en 2024, lo que representa un crecimiento interanual de 4,88%.

La tendencia histórica del régimen durante los últimos seis años muestra un aumento sostenido.

Además, desde noviembre del 2014, la institución garantiza este beneficio a personas con parálisis cerebral profunda (PCP), cuyo monto de pensión asciende a ¢367.108 al mes.

Beneficiarios cargarían consecuencias

De no recibir los ¢50.954 millones faltantes, la CCSS prevé que los beneficiarios tendrán que asumir el impacto.

Lo anterior implicaría una r educción de la pensión ordinaria , suspensión del aguinaldo e, incluso, la imposibilidad de otorgar nuevas pensiones dentro del régimen, tanto ordinarias como las de PCP.

En cuanto a la primera consecuencia, la institución estima que el monto mensual de la pensión disminuiría en ¢11.657.

Por ende, cada beneficiario pasaría de percibir ¢82.000 por mes, incluyendo aguinaldo por el mismo monto, a ¢70.343, sin recibir un decimotercer ingreso en diciembre.

La Caja aclaró en el informe, sin embargo, que esta reducción en el monto de la pensión afectaría solo a las pensiones ordinarias. Las asignadas por parálisis cerebral profunda se mantendrían en ¢367.108.

“Bajo este escenario (...) sería necesario suspender no solamente el otorgamiento de nuevas pensiones (ordinarias y PCP) durante el año 2026, sino también la reasignación de pensiones, así como suspender el pago del décimo tercer mes “aguinaldo” y disminuir el monto de pensión ordinaria a ¢70.343 y mantener el monto de la pensión de PCP en ¢367.108, ya que, en caso contrario, no sería posible el financiamiento del programa en el año 2026″. — Informe 22106-2025, Dirección de Presupuesto y el Área de Formulación de Presupuesto de la CCSS.

El financiamiento del RNC proviene de cinco fuentes principales, todas gestionadas por el Estado:

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf): Esta entidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe aportar un 10,35% de sus ingresos totales para sostener el RNC, según la ley N.º 8783.

Esta entidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe aportar un 10,35% de sus ingresos totales para sostener el RNC, según la ley N.º 8783. Recursos de la Ley N.º 7972: Provenientes de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos.

Provenientes de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos. Transferencias del Ministerio de Hacienda: Realizadas directamente a través del Presupuesto Nacional.

Realizadas directamente a través del Presupuesto Nacional. Junta de Protección Social (JPS): Debe destinar entre un 9% y 9,5% de la utilidad neta de lotería, distribuida en 12 meses.

Debe destinar entre un 9% y 9,5% de la utilidad neta de lotería, distribuida en 12 meses. Cobro de multas específicas: Establecidas en el Código de Trabajo.

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke (derecha), afirmó que podría existir un margen presupuestario para transferir el dinero faltante a la CCSS. Al respecto, Jaime Barrantes (izquierda), gerente de Pensiones de la Caja, señaló que se mantiene un canal abierto de comunicación con la cartera. (Archivo LN/Archivo LN)

Rudolf Lücke: ‘Podría haber espacio para esas transferencias’

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, explicó a La Nación que podría existir margen presupuestario para transferir el dinero faltante a la CCSS, aunque condicionó esa posibilidad a la evolución de las finanzas públicas y a la recaudación fiscal.

“Nosotros hacemos el cálculo en función de la capacidad fiscal y los rubros que la Caja nos traslada. Entonces, dependiendo de las posibilidades y de lo que el espacio fiscal nos dé, así se determina el traslado que se le da a la Caja”, comentó Lücke.

“Se está tratando de cubrir todo el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y, en realidad, dependiendo de cómo evolucionen las finanzas públicas, podría haber espacio a hacer esas transferencias (al RNC)”, precisó el jerarca.

Asimismo, indicó que, si la CCSS no alcanza el monto previsto para cubrir las pensiones del RNC, Hacienda destinará los recursos para suplir el faltante, sin especificar de cuáles fuentes o qué tipo de redirección de fondos realizaría para lograrlo.

“La idea es no dejar a esa población sin esos rubros. Entonces, se estarían asignando los recursos necesarios para atender ese régimen de pensiones”, aseguró.

Gerencia de Pensiones: ‘Tenemos abierta la comunicación con Hacienda y Trabajo’

Por su parte, el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes Espinoza, informó a La Nación de que la institución mantiene un canal de comunicación abierto con los ministerios de Hacienda y de Trabajo para garantizar el financiamiento del faltante correspondiente a las pensiones no contributivas del 2026.

En esa línea, explicó que se están valorando posibles ajustes en el Presupuesto Nacional Ordinario del 2026 para cubrir los montos faltantes.

“Lógicamente, de tener algún desajuste, se tendría que valorar algún ajuste en los beneficios”, aseguró Barrantes.

El jerarca añadió que, aunque el informe de la Dirección Actuarial también advertía sobre un faltante de ¢15.000 millones para este año (lo que habría impedido el pago del aguinaldo a los pensionados del régimen), la CCSS recibió confirmación de que el gobierno girará los recursos necesarios para cumplir con los compromisos del 2025.

Por tanto, descartó eventuales afectaciones en los pagos del régimen durante el cierre de este año.