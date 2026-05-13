Economía

32.000 personas en pobreza esperarían hasta tres años para obtener su pensión por falta de presupuesto

Contraloría advirtió que el Gobierno asignó al Régimen No Contributivo en el 2026 el menor presupuesto de los últimos cinco años

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Por Arianna Villalobos Solís
08/08/2025. Gerencia de Pensiones IVM-RNC. Edificio Jorge Debravo, San José. Fotografía: Lilly Arce
Más de 32.000 personas permanecen, actualmente, en lista de espera para acceder a una pensión no contributiva, luego de que un recorte del 15% en transferencias del Gobierno deja un faltante de ¢60.502 millones en este régimen. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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