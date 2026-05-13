Economía

Sala Constitucional atiende oleada de recursos de amparo contra la CCSS por pensiones no contributivas

Uno de los casos resueltos en el 2024 expone a una adulta mayor que esperó un año y cinco meses por una pensión no contributiva. La Sala consideró excesiva la demora

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Por Arianna Villalobos Solís
Sala Constitucional ó Sala IV
La Sala Constitucional resolvió 1.276 amparos por pensiones del RNC en 2025, la cifra más alta en cinco años, ante esperas de hasta tres años en la CCSS. (Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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