34 académicos de Derecho de la UCR alertan sobre señales de erosión democrática en Costa Rica

"No permitamos que esto suceda en Costa Rica. Defendamos nuestra República democrática", es el llamado de cierre del pronunciamiento.

Como profesoras y profesores de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR):

Entendemos que el único orden constitucional legítimo para Costa Rica es el de una república democrática. Esta puede presentarse de diversas maneras, pero, en todos los casos, ha de distinguir al menos tres poderes públicos fundamentales y diferenciados: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Asimismo, todo ejercicio del poder estatal ha de quedar enmarcado y sometido al derecho democráticamente reconocido, principio que constituye el fundamento del Estado constitucional de derecho. Estas son características esenciales del orden constitucional, construidas para evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder, contener la concentración indebida de autoridad y garantizar que ninguna persona o grupo quede situado por encima de la ley.

Sostenemos que el Poder Judicial es el órgano constitucionalmente encargado de ejercer la jurisdicción estatal, garantizando siempre el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, en una república democrática, cumple una función esencial como límite y control frente al ejercicio arbitrario del poder público. Para ello, resulta imprescindible que se organice institucionalmente en órganos imparciales e independientes de influencias indebidas, sean poderes políticos o fácticos.

Los principios de imparcialidad e independencia judicial protegen tanto a cada una de las personas que ejercen la judicatura como al cuerpo institucional que la integra, tal y como reconocen el derecho costarricense y los estándares internacionales en la materia. Sin independencia judicial, la ley puede conservar su forma, pero pierde su sentido constitucional republicano y democrático.

Comprendemos también que resulta democráticamente legítimo considerar la necesidad de reformas estructurales del Poder Judicial de Costa Rica, de su Corte Suprema de Justicia y de otros órganos vinculados con su funcionamiento. Sin embargo, subrayamos que cualquier propuesta debe respetar los principios constitucionales esenciales de dichas instituciones, pues en ellos se funda su legitimidad democrática. Asimismo, dicha discusión ha de hacerse de manera pacífica, plural, pública e inclusiva, dando prioridad a razones técnicas y fundadas en el mejor conocimiento disponible en la materia.

En este sentido, vemos con preocupación manifestaciones realizadas por figuras políticas integrantes del pasado y del actual gobierno de la República, en las que se explicita la pretensión de “tomar” el Poder Judicial, o se insulta o desinforma sobre funcionarias y funcionarios judiciales.

Esta clase de manifestaciones y pretensiones erosionan la independencia de dicho poder, debilitan los controles republicanos sobre el ejercicio del poder político e, incluso, han coincidido con un clima de hostigamiento y deslegitimación institucional que favorece agresiones contra servidoras y servidores judiciales.

Llamamos a la comunidad jurídica costarricense y a toda la ciudadanía republicana a vigilar y estar dispuestas a salir en defensa de las instituciones básicas de nuestra democracia constitucional.

Las acciones políticas llevadas adelante por el Poder Ejecutivo de Costa Rica muestran rasgos compatibles con patrones reconocidos de erosión democrática y autoritarismo populista, cuyo libreto resulta ampliamente conocido en la región latinoamericana: deslegitimación de órganos de control, concentración del poder, ataque a la independencia judicial y sustitución de las razones públicas por lealtades personales.

Estos procesos, cuando avanzan sin resistencia institucional y ciudadana, pueden conducir a la pérdida de la democracia y el Estado de derecho, así como a la profundización de la corrupción y la violación sistemática de derechos humanos.

No permitamos que esto suceda en Costa Rica. Defendamos nuestra República democrática.

Firman:

Prof. emérito Walter Antillón Montealegre

Prof. Alejandro Guevara Arroyo

Profa. Ana Elena Alvarado Salazar

Profa. Ana Lucía Blanco Villalobos

Profa. Ana Lorena González Valverde

Profa. Andrea Marcela Gutiérrez Baltodano

Profa. Adriana Orocú Chavarría

Prof. Carlos Sandoval Núñez

Prof. Carlos Tiffer Sotomayor

Prof. Daniel González Álvarez

Prof. Eric Alfredo Chirino Sánchez

Prof. Erick Gatgens Gómez

Prof. Gustavo Chan Mora

Prof. Guillermo Arce Arias

Prof. Héctor Sánchez Ureña

Profa. Karla Montenegro Meza

Profa. Lilliana Rivera Quesada

Prof. Luis Felipe Rodríguez Vargas

Prof. Manuel Rojas Salas

Profa. Marianela Aguirre Rodríguez

Profa. Marilú Rodríguez Araya

Prof. Mauricio Castro Méndez

Profa. Nataly Rodríguez Porras

Prof. Pablo Salazar Carvajal

Profa. Rosaura Chinchilla Calderón

Profa. Ruth Alpízar

Profa. Sofía Cordero Molina

Prof. Víctor M. Barrantes Marín

Profa. jubilada Claudia Arroyo Borroni

Profa. jubilada Ligia Roxana Sánchez Boza

Profa. jubilada Orietta Baltodano

Profa. jubilada Rita Maxera Herrera

Prof. jubilado José Carlos Chinchilla Coto

Profe. emérito Javier Llobet