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34 académicos de Derecho de la UCR alertan sobre señales de erosión democrática en Costa Rica

En una república democrática, el Poder Judicial cumple una función esencial como límite y control frente al ejercicio arbitrario del poder público

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Por Walter Antillón Montealegre y Alejandro Guevara Arroyo y 32 firmas más
Dos pares de manos sujetan y cubren la bandera de Costa Rica
"No permitamos que esto suceda en Costa Rica. Defendamos nuestra República democrática", es el llamado de cierre del pronunciamiento. (Shutterstock/Ilustración)







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