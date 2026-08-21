Editorial

Editorial: Escándalo BCR-SAFI: muchas respuestas siguen pendientes

Falta esclarecer por qué las alarmas no se activaron a tiempo para cuestionar o impedir la compra del PEP; cómo se incorporaron al fondo terrenos sin construir y por qué los estudios técnicos, avalúos, comités de inversión, gerencias y juntas directivas no detectaron ni frenaron las aparentes irregularidades

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Por La Nación
BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado.
La decisión adoptada el lunes por los directores del BCR implica que el complejo de bodegas, situado en Esparza, dejará el fondo y pasará a ser propiedad de BCR-SAFI, que pagará $70,8 millones por el inmueble. (La Nación)







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