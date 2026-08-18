BCR aprueba compra del Parque Empresarial del Pacífico por $70,8 millones

El Parque Empresarial del Pacífico (PEP) es un complejo de bodegas que está ubicado en Espíritu Santo en Esparza, Puntarenas, a 4,5 km de Puerto Caldera.

La Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) aprobó el lunes que su subsidiaria BCR SAFI compre el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en $70,8 millones.

La decisión permitirá pagar al Fondo Inmobiliario No Diversificado la adquisición del polémico inmueble, hecha en marzo del 2020, resarcir a los inversionistas y normalizar la situación financiera de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).

“Con esta operación, prevista para octubre de este año, el inmueble dejará de formar parte del Fondo Inmobiliario No Diversificado y pasará a incorporarse a los activos del BCR SAFI . La decisión fue tomada por la Junta Directiva General del BCR en sesión del 17 de agosto y permite avanzar en las acciones definidas para la atención de la resolución SGV-R-179-2024″, informó el banco estatal.

La institución pública enfatizó que la transacción no tendrá efectos adversos en el banco.

“Esta operación no representa, ni representará una afectación para los clientes del Banco ni para la prestación de sus servicios. Asimismo, de acuerdo con el tratamiento financiero previsto para la operación, no genera un impacto en las utilidades o el patrimonio del BCR”, se indicó en un comunicado.

La decisión del BCR se genera tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de rechazar, el pasado 10 de agosto, el recurso de apelación presentado por su subsidiaria para comprar el PEP, tal como publicó La Nación.

La institución pública detalló que, una vez que el PEP se incorpore a los activos de su subsidiaria, definirá el plan de acción para su aprovechamiento, potencial del inmueble, así como las oportunidades de generación de valor que este pueda representar.

La subsidiaria del banco estatal adquirió, en febrero del 2020, el parque empresarial, ubicado en Esparza, Puntarenas, en $70,8 millones. BCR SAFI compró la propiedad ese año con un crédito otorgado por el Banco de Costa Rica.

Con la decisión tomada este lunes, la Directiva del BCR autorizó que su subsidiaria le pague el dinero prestado, hace seis años, para la compra del PEP.

En abril pasado, el BCR aseguró que capitalizó a su subsidiaria con ¢19.260 millones para cumplir con el mandato de la Sugeval.

Adicionalmente, informó que cuenta con una provisión por una suma superior a los ¢29.000 millones para hacer frente a la obligación.

Un informe de Auditoría Interna del Conglomerado del BCR determinó que el inmueble se compró con un sobreprecio de $35 millones.

Actualmente, el Ministerio Público investiga a 14 personas —entre los que hay funcionarios y exfuncionarios del BCR— por la compra supuestamente con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico y otras ocho propiedades más a un grupo empresarial de Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).