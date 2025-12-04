Las claves del escándalo inmobiliario por compra de inmuebles de BCR SAFI a grupo empresarial de exdiputado

BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado.

El escándalo sobre la compra supuestamente con sobreprecios de inmuebles por parte de BCR SAFI, subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR), empezó a investigarse desde setiembre del 2022.

En ese momento, un grupo de inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado, de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), denunciaron ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en $70,8 millones.

Esa fue la génesis del caso que, posteriormente, fue llevado por el propio BCR al Ministerio Público cuando un estudio de la Auditoría Interna de BCR SAFI reveló los aparentes sobrecostos por la compra de varios inmuebles a un grupo empresarial vinculado con el exdiputado Humberto Vargas Corrales, tal como reveló La Nación.

La Superintendencia también hizo un informe de fiscalización que mostró los lazos con las empresas del exlegislador y ordenó al Banco de Costa Rica a comprar el PEP y devolver al fondo inmobiliario, es decir, a los inversionistas, los $70,8 millones.

A continuación un resumen de los principales hitos de este polémico caso.

BCR SAFI pagó $35,2 millones de más por PEP

BCR SAFI pagó $35,2 millones de más por la compra del terreno del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), según su auditoría interna.

por la compra del terreno del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), según su auditoría interna. La sobrepaga incluyó “edificaciones inexistentes”, una sobreestimación del valor del área de predios, y se incluyeron áreas Irregulares como bosques, zonas protegidas y quebradas.

Esa compra se financió con los recursos de inversionistas que tenían fondos bajo gestión de BCR SAFI.

Posteriormente, inversionistas documentaron que la operación provocó pérdidas operativas acumuladas de $9,4 millones desde la compra hasta el tercer trimestre de 2024.

desde la compra hasta el tercer trimestre de 2024. Esa situación generó denuncias de aparentes irregularidades ante la Fiscalía.

Negocios riesgosos entre BCR SAFI y grupo de exdiputado

La Sugeval informó que BCR SAFI y un grupo empresarial vinculado al exdiputado Humberto Vargas Corrales habrían negociado la compra de siete inmuebles por $48,8 millones , en condiciones riesgosas para los inversionistas.

, en condiciones riesgosas para los inversionistas. Entre esas compras estaban propiedades que necesitaban reparaciones o superaban la antigüedad recomendada; es decir, inversiones con fallas técnicas o devaluadas.

La cúpula del banco aprobó las compras antes de que se realizaran los peritajes correspondientes.

Venta de bodegas con sobreprecio desproporcionado

El grupo empresarial del exdiputado vendió a BCR SAFI un complejo de bodegas por $26,2 millones .

. Sin embargo, solo seis meses antes el mismo complejo se había adquirido por $6,6 millones .

. Es decir, BCR SAFI pagó casi cuatro veces su valor original.

su valor original. Sugeval considera que ese tipo de transacciones forman parte de “compras riesgosas” para los inversionistas.

Malas prácticas identificadas en la compra de 7 inmuebles

Un informe de Sugeval señala múltiples “malas prácticas” en las compras realizadas por BCR SAFI: decisiones poco razonadas, falta de peritajes, inmuebles con deterioro, sobrevaloraciones, y en general una gestión deficiente.

Las 7 propiedades adquiridas por fondos inmobiliarios administrados por SAFI supusieron riesgos para miles de inversionistas, según reguladores.

Dos representantes legales fueron “el común denominador” en esas transacciones, vinculando varias sociedades anónimas con el grupo del exdiputado, lo que apunta a una estructura empresarial repetida en los negocios.

Rechazo judicial a intento de suspender obligación de pago de BCR