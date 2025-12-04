Economía

Las claves del escándalo inmobiliario por compra de inmuebles de BCR SAFI a grupo empresarial de exdiputado

Conozca los detalles de las compras de BCR SAFI con aparente sobreprecio y malas prácticas a un grupo vinculado con un exdiputado.

Por Óscar Rodríguez
BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado.
