Economía

Tribunal rechaza medida cautelar solicitada por BCR para suspender obligación de aportar $70 millones a fondo inmobiliario

Tribunal Contencioso dejó sin efecto medida cautelar provisionalísima que suspendió aporte de $70 millones a los inversionistas de un fondo de BCR SAFI dueños del PEP.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Vista del edificio principal del Banco de Costa Rica (BCR) en San José, con su logotipo destacado y cielo despejado.
BCR SAFI es una subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR), envuelta en una polémica por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP). (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tribunal ContenciosoMedida cautelarBCR SAFIBCR
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.