Inversionistas de BCR SAFI exigen transparencia por acción legal contra resolución de Sugeval sobre PEP

Los afectados enviaron un oficio a la alta gerencia del BCR y de su subsidiaria

Por Luis Enrique Brenes

Un grupo de inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR SAFI, solicitó información a la alta gerencia del Banco de Costa Rica (BCR) y su subsidiaria para “garantizar transparencia y trato justo”.








