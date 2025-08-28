Economía

BCR pierde apelación: Conassif refuta todas las objeciones por caso del Parque Empresarial del Pacífico

El Consejo refutó uno a uno los alegatos de la entidad bancaria y su subsidiaria

Por Luis Enrique Brenes, Óscar Rodríguez, y Natasha Cambronero

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) rechazó uno a uno los argumentos del Banco de Costa Rica (BCR) y su subsidiaria BCR SAFI contra la orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) de aportar $70 millones para retirar el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) del Fondo Inmobiliario No Diversificado.








