BCR y BCR SAFI deben aportar $70 millones para evitar más perjuicios a inversionistas por compra del PEP, confirma Conassif

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) confirmó que el Banco de Costa Rica (BCR) y su subsidiaria BCR SAFI deben aportar $70 millones para evitar mayores perjuicios a los inversionistas por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

Con estos recursos, deberá retirarse el PEP del Fondo Inmobiliario No Diversificado, el cual está a cargo de la BCR SAFI. El parque empresarial, ubicado en Esparza, Puntarenas, fue adquirido por $70 millones, pero se investiga si en la compra se pagó un sobreprecio.

El objetivo de la medida es restablecer la situación del fondo al momento previo a la adquisición del PEP, efectuada en febrero del 2020, a fin de evitar mayores perjuicios a los inversionistas.

La decisión se detalla en el oficio CNS-1948/12, del pasado 27 de junio. El Consejo declaró sin lugar la apelación presentada por el Banco y por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) contra la orden emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), el 29 de octubre del 2024.

“Al no existir elementos fácticos y jurídicos nuevos que ameriten su revocatoria (orden de Sugeval), lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación en todos sus extremos, así como el incidente de nulidad interpuesto y, en consecuencia, ratificar en todos sus extremos la resolución SGV-R-179-2024 del 29 de octubre del 2024 dictada por la Sugeval“, se precisa en el documento, de 45 páginas, del cual tiene copia La Nación.

El Consejo también ratificó que el dinero debe emplearse para pagar pasivos del fondo de inversión, reducir el nivel de endeudamiento y bajar los gastos por intereses.

Según el Conassif, la medida no es desproporcionada, poco razonable ni gravosa, como argumentaron el BCR y su subsidiaria.

En ese sentido, el Consejo ratificó que esta es una orden administrativa de la Sugeval “con el fin de garantizar la continuidad de la sociedad administradora en el largo plazo y así proteger a los inversionistas actuales y potenciales”.

Este miércoles, el BCR comunicó que, en el marco de nuestras obligaciones y derechos, continúa analizando cuidadosamente el contenido y las implicaciones de la resolución.

“Nuestra prioridad es velar por la estabilidad, la seguridad de los fondos públicos y el interés de nuestros clientes e inversores, siempre actuando conforme a la legislación vigente. Una vez que se concluya este análisis, se comunicarán las decisiones correspondientes”, indicó la entidad financiera.