Banco de Costa Rica acude a tribunales para evitar pago de $70 millones a inversionistas de BCR SAFI

El BCR afirmó que la medida es un ejercicio legítimo de defensa institucional en la protección de los recursos públicos

Por Luis Enrique Brenes

El Banco de Costa Rica (BCR) presentó una acción legal contra la orden administrativa de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) que obliga a la entidad y su subsidiaria BCR SAFI a aportar $70 millones para evitar mayores perjuicios a los inversionistas por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).








