Banco de Costa Rica acude a tribunales para evitar pago de $70 millones a inversionistas de BCR SAFI

El Banco de Costa Rica (BCR) presentó una acción legal contra la orden administrativa de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) que obliga a la entidad y su subsidiaria BCR SAFI a aportar $70 millones para evitar mayores perjuicios a los inversionistas por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

El 17 de julio, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) comunicó la ratificación de la orden dictada por Sugeval en el 2024, al declar sin lugar la apelación presentada por el Banco y por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) contra la medida, tal como publicó La Nación.

Con estos recursos, deberá retirarse el PEP del Fondo Inmobiliario No Diversificado, el cual está a cargo de la BCR SAFI. El parque empresarial, ubicado en Esparza, Puntarenas, fue adquirido por $70 millones, pero se investiga si en la compra se pagó un sobreprecio.

El objetivo de la medida es restablecer la situación del fondo de inversión al momento previo a la adquisición del PEP, efectuada en febrero del 2020, a fin de evitar mayores perjuicios a los inversionistas.

LEA MÁS: BCR y BCR SAFI deben aportar $70 millones para evitar más perjuicios a inversionistas por compra del PEP, confirma Conassif

La Junta Directiva del BCR explicó, en un comunicado de prensa, que el acatamiento de la medida implicaría el traslado definitivo de más de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado.

La entidad “considera que la directriz en cuestión impone una responsabilidad cuya legalidad debe ser analizada por los Tribunales de Justicia“. Ante esto, dijeron que harán uso de los mecanismos jurídicos disponibles para aclarar esta situación.