Economía

Inversionistas denuncian deterioro de propiedades administradas por BCR SAFI

La subsidiaria del Banco de Costa Rica asegura que implementa mejoras en las propiedades

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
BCR SAFI e inversionistas
Los inversionistas de BCR SAFI afirman que algunos inmuebles están en abandono. En la imagen de la izquierda, una de las propiedades ubicada en Forum 1. (LN con imágenes de archivo y cortesía/LN con imágenes de archivo y cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCRBCR SAFIInversionistasFondo inmobiliario
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.