Economía

Nuevo gerente del BCR sobre BCR SAFI: ‘Actuaremos como un banco responsable’

El nuevo gerente del BCR, Julio César Trejos, responde sobre la acción judicial que interpuso el banco para suspender una orden de la Sugeval sobre el PEP.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Julio Cesar Torres, gerente general del BCR
Julio César Trejos Delgado fue designado como el nuevo gerente del BCR el 8 de setiembre pasado. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCRBCR SAFITribunal Contencioso Administrativo
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.