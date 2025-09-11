Tribunal suspende obligación del BCR de aportar $70 millones a inversiones de fondo inmobiliario

La adopción de la medida implica la suspensión de todas las acciones solicitadas en relación con el PEP, indicó el BCR.

El Tribunal Contencioso Administrativo acogió de manera provisionalísima la acción judicial que presentó el Banco de Costa Rica (BCR) contra la orden administrativa SGV-R-179-2024 emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que obligó a la entidad pública a aportar $70 millones a los inversionistas de un fondo de BCR SAFI.

La entidad solicitó suspender los efectos de la resolución emitida por Sugeval el 29 de octubre del año pasado y otra del Conassif, del 23 de junio de 2025, que obligan al Banco y a su subsidiaria, BCR SAFI, a resarcir a los inversionistas de uno de sus fondos inmobiliarios para evitar mayores perjuicios por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

En la petición enviada al Contencioso, de la cual tiene copia La Nación, el BCR argumentó que dichas acciones administrativas producen, de mantenerse vigentes, “daños graves, presentes y futuros, patrimonial y moral” a la entidad.

Como parte de esta medida, se suspende la ejecución del plan ordenado por Sugeval para el traslado los $70 millones al fondo inmobiliario y la convocatoria a la Asamblea de Inversionistas para informar sobre el plan de adquisición del inmueble, la cual había sido previamente convocada, pero debe ser suspendida, indicó el BCR.

En un comunicado de prensa, la entidad bancaria señaló que esta medida fue acogida de manera provisionalísima, lo que implica la suspensión de todas las acciones solicitadas en relación con el PEP, inmueble incluido en el Fondo Inmobiliario No Diversificado.

La suspensión de las directrices instruidas por Sugeval se mantendrán hasta que los Tribunales resuelvan en definitiva la medida cautelar. Tanto el BCR como BCR SAFI reiteraron su respeto por el orden judicial, institucional y regulatorio del país.

El Banco había anunciado a inicios de setiembre que elevó a la vía judicial el asunto. La orden inicialmente emitida por Sugeval fue posteriormente ratificada por el Conassif, órgano que declaró sin lugar la apelación presentada por el Banco y por BCR SAFI sobre el pago de este dinero.

El pasado 2 de setiembre, la Junta Directiva del BCR indicó en un comunicado que acatar la medida significaría trasladar más de $70 millones en fondos públicos a un patrimonio privado.

El Banco afirmó que esta acción legal no representa una confrontación con los entes reguladores, sino un “ejercicio legítimo de defensa institucional en aras del respeto a la legalidad que debe imperar en el manejo de fondos públicos”.