Economía

BCR capitaliza a BCR SAFI con ¢29.096 millones por orden de Sugeval

La Sugeval obligó al BCR a aportar millones a su subsidiaria por el caso del Parque Empresarial del Pacífico

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Por Luis Enrique Brenes
BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado.
BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado. (La Nación)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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