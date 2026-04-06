BCR capitaliza a BCR SAFI con ¢29.096 millones por orden de Sugeval

BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado.

El Banco de Costa Rica (BCR) capitalizó a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) con ¢29.096 millones, en cumplimiento de una orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) por el caso del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

El BCR aprobó este aumento de capital social para la subsidiaria el 9 de febrero, según un comunicado de la entidad. En sus estados financieros, el banco comunicó que la medida respondió a la resolución SGV-R-143-2025 de Sugeval.

“El BCR en su condición de empresa controladora reconoce dicho movimiento en forma subsidiaria, actuando de manera prudencial, velando por el negocio en marcha de la sociedad, y como respaldo a la posible materialización de la contingencia a nivel del Conglomerado Financiero BCR”, indicaron en sus estados financieros de 2025.

El monto de aportado podría ser mayor, pues la institución explicó que, el 2 de marzo anterior, aprobó una capitalización adicional por ¢9.000 millones, que se encuentra en trámite presupuestario ante la Contraloría General de la República.

El banco dijo que realizó una provisión por una suma superior a los ¢29.000 millones. “Estas acciones reflejan la fortaleza financiera y la capacidad patrimonial del Banco de Costa Rica”, señaló el BCR.

La Nación consultó a la entidad pública si el monto con el cual se capitalizó a la subsidiaria salió de las utilidades del 2025 y el efecto que tendrá en su actividad bancaria. Sin embargo, las consultas continúan en trámite.

La orden de capitalizar la subsidiaria es la segunda. En julio de 2024, Sugeval ya había exigido, por medio de la resolución SGV-R-128-2024, efectuar un aporte por ¢22.000 millones, el cual se concretó el 23 de setiembre de ese año.

En ese momento, la medida tuvo como fin reforzar la capacidad financiera de la SAFI ante un eventual impacto por la pérdida de valor del PEP, propiedad del fondo BCR Inmobiliario No Diversificado.

Este inmueble fue adquirido en febrero de 2020, con un aparente sobreprecio, por el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR SAFI, por un monto de $70,8 millones.

El inmueble se ubica en Esparza, Puntarenas, y se convirtió en el centro de la polémica relacionada con BCR SAFI, en la que intervinieron la auditoría interna de la subsidiaria y la Sugeval. El caso también se investiga en el Ministerio Público.