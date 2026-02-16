Exgerente del BCR niega participación en proceso de compra del PEP por parte de BCR SAFI

Douglas Soto, exgerente del BCR, participó este 16 de febrero en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Imagen de archivo de Soto en una comparecencia pasada.

El exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), Douglas Soto, negó haber participado en el proceso de compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del BCR (BCR SAFI).

El exjerarca señaló que, desde su llegada a la gerencia del BCR, asumió la presidencia del Comité de Inversiones de BCR SAFI. Sin embargo, explicó que cuando se ausentaba de las sesiones por motivos relacionados con su cargo, el entonces subgerente corporativo, Álvaro Camacho de la O, asumía el puesto.

A raíz de esto, el exgerente aseguró que no participó en ninguna de las sesiones en las que se discutió y aprobó la compra del PEP por parte del Fondo Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR SAFI.

“En este caso en particular, debo informarles lo siguiente: no estuve presente cuando se evaluó el proyecto del Parque Empresarial del Pacífico, no estuve presente cuando se aprobó el proyecto ni estuve presente cuando se presentó a la Junta Directiva de BCR SAFI ”, señaló Soto en su intervención inicial en la comisión legislativa.

Al ser consultado de manera directa por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro, sobre su participación en el proceso de compra del PEP, Soto volvió a negar su participación.

“Sí señora, por mis múltiples ocupaciones no pude estar”, dijo. Reiteró que quien estuvo en su ausencia fue Camacho, quien ya está convocado para comparecer ante la comisión, según dijo la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Dinorah Barquero.

El exgerente indicó que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) inició en 2023 un procedimiento administrativo contra algunos miembros de la administración de BCR SAFI, su Comité de Inversiones y la Junta Directiva.

“Por ser miembro de ese Comité se me incluyó en ese proceso. Debido a lo anterior, el ente regulador me solicitó que no participara en los asuntos relacionados con el Parque Empresarial del Pacífico. La instrucción se cumplió hasta la fecha de finalización de mi contrato de trabajo”, agregó.

Soto añadió que la decisión de Sugeval sobre separarlo de los asuntos vinculados con la compra del PEP respondía a un posible conflicto de interés, al ser miembro del Comité de Inversiones de la subsidiaria del BCR.

Durante su comparecencia, el exgerente del banco estatal aseguró que cada uno de los inversionistas tiene que revisar el prospecto del fondo de inversión y conocer los riesgos que está asumiendo al colocar su dinero.

“En este caso, cuando se habla de fondos de inversión, se aclara muy bien que están invirtiendo en un fondo, no en el BCR (...) Los fondos inmobiliarios fueron dirigidos a inversionistas sofisticados”, manifestó Soto ante consultas de la diputada Castro.

No obstante, el exgerente bancario afirmó que BCR SAFI atrajo a más inversionistas debido a su desempeño. Añadió que las participaciones se abarataron, de $5.000 a $1.000, por lo que se llegó también a otros perfiles de inversionistas.

El Ministerio Público investiga esta compra, pues el inmueble se habría adquirido con un aparente sobreprecio. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) indaga a 14 personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios del BCR.