Informe del BCR revela gigantesco daño a inversionistas por compra del PEP

Oficio confidencial de Sugeval reprocha al Banco de Costa Rica y a BCR SAFI por oponerse a pagar a inversionistas, pese a que lo habían aceptado.

Por Óscar Rodríguez
Sugeval ordenó BCR, el 11 de diciembre, hacer un segundo aporte millonario al capital social de su subsidiaria BCR SAFI por el caso del Parque Empresarial del Pacífico (PEP). (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

