Editorial

Editorial: Es hora de que el BCR ceda ante la Sugeval

Sus recursos para demorar la orden de capitalizar un polémico fondo inmobiliario ya excedieron lo razonable. Cumplir impactará en sus finanzas, pero reforzará el importante activo intangible que es la reputación

Por La Nación
Banco de Costa Rica, edificio central
Cumplir de manera expedita con la orden de Sugeval afectará en lo inmediato los índices de desempeño y patrimonio del BCR. Sin embargo, no pondrá en riesgo su solvencia como banco y reforzará su reputación, un activo intangible de incalculable valor. (Rafael Pacheco Granados)







