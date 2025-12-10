Inversionistas cuestionan que BCR defina forma de reintegro de $70 millones del PEP

BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado en febrero de 2020.

Inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), cuestionaron al banco estatal y su subsidiaria por definir el reintegro de los $70 millones del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

En un comunicado, el Comité de Vigilancia del fondo señaló, que desde setiembre pasado, plantearon ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) su preocupación por la “falta de claridad” en el plan de acción presentado por el conglomerado BCR para atender las instrucciones del supervisor.

El documento está firmado por Carlos Arias, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema); Róger Porras, gerente de Popular Pensiones; y Marco Vargas, gerente de BN Vital. Así como por Carolina Elizondo y Fernando Mayorga, ambos inversionistas individuales.

Según los inversionistas, el plan establecía que transcurriría más de un año antes de que inicien los pagos para indemnizar al fondo.

“Consideramos que no resulta lógico que la parte obligada a pagar sea la misma que estime el monto a cancelar, información a la que únicamente tiene acceso la SAFI y no las personas inversionistas”, afirmaron.

De acuerdo con una publicación de La Nación, el BCR prevé aportar los $70 millones del PEP hasta octubre del 2026 y, además, lo haría en tractos. De forma previa, la entidad prevé hacer consultas sobre la legalidad del pago a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República (PGR).

La Sugeval otorgó al banco estatal y a la SAFI un plazo de 10 días hábiles para entregar a sus clientes el plan de acción sobre el reintegro, según el oficio G41/0 Ref:1991, firmado por Tomás Soley.

“(...) recibimos con satisfacción el plazo de diez días hábiles otorgado por la Sugeval al BCR para responder las inquietudes y planteamientos realizados por este Comité”, se lee en el documento.

Los $70 millones deben emplearse en pagar pasivos del fondo inmobiliario, reducir el nivel de endeudamiento y bajar los gastos por intereses. El objetivo es restablecer la situación del fondo al momento previo a la adquisición del PEP, en febrero del 2020.

Los inversionistas señalaron que la incertidumbre generada por esta situación afecta no solo a quienes invierten, sino también a la credibilidad del sector financiero e inmobiliario del país.