Caso BCR SAFI: Fiscalía presume que exfuncionarios de BCR pensaban comprar Grupo SAMA

El Ministerio Público llevó a cabo, la mañana del jueves 4 de diciembre, 16 allanamientos con el objetivo de ubicar evidencia sobre el caso de BCR SAFI.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) presume que dos exfuncionarios del Banco de Costa Rica (BCR) y miembros del Comité de Inversiones de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) pretendían comprar el Grupo SAMA, entidad que brinda servicios de asesoría financiera y de inversión.

Esto consta en la orden de allanamiento del caso BCR SAFI, tramitado bajo el expediente N.° 21-000209-1218-PE, de la cual La Nación tiene copia. En esta causa se investiga el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.

Según el Ministerio Público, en febrero del año 2020, Álvaro Camacho de la O, entonces subgerente general a. í. del BCR y miembro del Comité de Inversiones de BCR SAFI, le habría ofrecido la gerencia de la SAFI del Grupo Sama a Federico Herrera Oviedo, jefe de Gestión Inmobiliaria a. í. de la subsidiaria del BCR.

“Sin precisar la fecha exacta, pero sí en el mes de febrero de 2020, durante un viaje de trabajo a México, Álvaro Camacho de la O le ofreció a Federico Herrera Oviedo el puesto de gerente de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión de Grupo SAMA”, señala el documento.

De acuerdo con la Fiscalía, Camacho de la O habría informado a Herrera Oviedo que Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Negocios de Banca Corporativa del BCR y miembro del Comité de Inversiones de BCR SAFI; Marlon Sequeira Gamboa, gerente de Negocios a. i. de BCR SAFI, y él planeaban comprar dicha empresa, con la supuesta participación del exdiputado Humberto Vargas Corrales como inversionista.

Posteriormente, el 16 de junio de 2020, Sequeira Gamboa finalizó su relación laboral con BCR SAFI y, en los días posteriores, también le manifestó a Herrera Oviedo que existían acuerdos para comprar Grupo Sama, según el expediente judicial.

El Ministerio Público utilizó como indicio para la investigación una ampliación de denuncia presentada por Herrera Oviedo el 9 de octubre de este año, en la que describe dinámicas internas dentro de BCR SAFI.

“El dato de mayor relevancia mencionado por el señor Herrera Oviedo es que indicó que Marlon Sequeira le dijo que ya existían acuerdos para comprar Sama previo a la salida de ellos del BCR”, según la Fiscalía.

El Ministerio Público imputa en esta causa a 14 personas, entre ellas Bolaños Azofeifa y Camacho de la O. También figuran otros funcionarios y exfuncionarios del BCR SAFI y del BCR.

Grupo SAMA es una organización con trayectoria en el mercado bursátil costarricense. Entre sus subsidiarias figuran Inversiones Sama Puesto de Bolsa, Sama Sociedad de Fondos de Inversión y Sama Valores, según su sitio web.

Discos duros

En la argumentación de la Fapta, en apariencia, Camacho de la O y Bolaños Azofeifa ordenaron a una persona de apellido Artavia respaldar la información almacenada en sus computadoras institucionales y, después, destruir los discos duros.

“Artavia Naranjo procedió tal cual le fue instruido y al ser aproximadamente las 16:30 horas habiendo finalizado el respaldo informático de las computadoras de los señores Bolaños Azofeifa y Camacho de la O, en presencia de estos últimos destruyó los discos duros y lo entregó personalmente a cada uno de ellos”, se lee.

Según la investigación, ambos exfuncionarios autorizaron la destrucción de los discos duros de sus computadoras personales asignadas sin autorización de la administración del BCR.

Según el Ministerio Público, esta práctica es considerada “no convencional para el tratamiento de la información electrónica en sus dispositivos” y que esa acción” podría acreditar un deseo de ocultamiento o eliminación de información".

Bolaños Azofeifa y Camacho de la O renunciaron a sus puestos de gerencia en el BCR a mediados de 2023, según consta en una publicación de este medio.