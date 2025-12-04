OIJ allana vivienda de exdiputado por caso BCR SAFI

El BCR SAFI debe compensar a los inversionistas por la compra del Parque Empresarial del Pacífico o, en su defecto, el BCR.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó, la mañana de este jueves la vivienda del exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales, como parte de 16 allanamientos por la causa “BCR-SAFI”,

A Vargas se le investiga por vender inmuebles, supuestamente con sobreprecio, a dos fondos inmobiliarios administrados por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), según la Auditoría Interna de BCR SAFI. Además, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) presume que fueron riesgosos para miles de inversionistas.

El Ministerio Público confirmó que los operativos se llevan a cabo en casas de habitación y oficinas, entre estas, la sede de SAFI y el departamento de Auditoría de la entidad bancaria, ubicada en sus oficinas centrales, en San José.

El objetivo, confirma la Fiscalía, es ubicar evidencia, tanto documental como electrónica, que resulte relevante para la investigación, tal como documentos sobre inversiones realizadas por la Sociedad Administradora dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción.

En la causa, que se tramita dentro del expediente 21-000209-1218-PE, se investigan los presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, respecto de al menos 9 proyectos adquiridos.

El BCR explicó que las diligencias del Ministerio Público se llevaron a cabo en el edificio CTIC del BCR, ubicado en Aranjuez, y en las oficina del BCR Safi, situadas en Torre Conrdillera, en Rohrmoser.

De acuerdo con la entidad bancaria, ninguno de estos edificios brinda atención al público, por lo que no hay afectación para clientes ni para los servicios de fondos.