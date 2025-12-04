Sucesos

OIJ allana vivienda de exdiputado por caso BCR SAFI

A Humberto Vargas se le investiga por vender inmuebles, supuestamente con sobreprecio, a dos fondos inmobiliarios administrados por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI)

Por Natalia Vargas
Vista del edificio principal del Banco de Costa Rica (BCR) en San José, con su logotipo destacado y cielo despejado.
El BCR SAFI debe compensar a los inversionistas por la compra del Parque Empresarial del Pacífico o, en su defecto, el BCR. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







