¿Y si la justicia en el caso de BCR SAFI llega tarde?

Lo peor de todo es que existe la posibilidad real de que muchos de nosotros ya no estemos en ese momento y nunca recibamos justicia. Y, mientras tanto, nos han quitado la seguridad patrimonial en nuestra vejez

Por Mario Barba Figueroa
Edificio principal del Banco de Costa Rica (BCR) con texto resaltando pérdidas millonarias del fondo inmobiliario administrado por BCR SAFI.
El fondo inmobiliario administrado por BCR SAFI reportó pérdidas acumuladas de $9,41 millones debido a la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), según un informe presentado a inversionistas. (Archivo de La Nación)







