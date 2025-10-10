Foros

BCR: cinismo y negligencia

El Banco acudió a los tribunales como una táctica dilatoria y temeraria. El verdadero objetivo de la demora es aún más cruel, como lo denuncian los representantes de los afectados: ganar tiempo ‘para que muchos de los inversionistas que hoy exigen soluciones fallezcan en el proceso y disminuya la presión’

Por Luis Guillermo Elizondo Ugalde
07/09/2023 San José. Banco de Costa Rica (BCR).
En los planes internos que el propio BCR presentó en su intento de judicializar el caso, el Banco expone una lógica que prioriza su bienestar financiero por encima de la responsabilidad que tiene con quienes creyeron en su marca. (Rafael Pacheco Granados)







