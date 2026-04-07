Editorial

Editorial: Costa Rica no puede seguir hipotecando su futuro con más deuda

El creciente endeudamiento del país plantea un enorme desafío para la presidenta electa, quien asumirá con una deuda pública por encima del 60% del PIB. El enfriamiento en la recaudación es evidente, con un crecimiento menor al de años anteriores; la situación del impuesto al valor agregado es crítica

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Por La Nación
Cuando se desgrana el monto nominal de la deuda pública del país, inquieta notar que durante este mandato pasó de ¢28,2 billones en 2022 a ¢31,3 billones en 2025, un alza de casi ¢3 billones.







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