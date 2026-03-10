Economía

Jerarca de Hacienda prevé que la deuda permanezca por encima del 60% del PIB un año más

Rudolf Lücke estima que endeudamiento se mantendrá más de un año sobre el 60% del PIB, lo que activaría el nivel más restrictivo de la regla fiscal para la próxima administración.

Por Arianna Villalobos Solís
El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, en el plenario legislativo
El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, prevé que la deuda permanecerá más de un año sobre el 60% del PIB, activando el nivel más restrictivo de la regla fiscal para la próxima administración (Cortesía Asamblea Legislativa/Cortesía Asamblea Legislativa)







