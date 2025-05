Estas son las exoneraciones que más pesan en el sistema tributario de Costa Rica

El gasto tributario de Costa Rica en 2023 fue de ¢2,02 billones, una cifra menor al récord de ¢2,07 billones registrado en 2022. Así lo revela el informe más reciente del Ministerio de Hacienda sobre la estimación del gasto tributario, publicado en abril pasado.

En 2023, este gasto se estimó en un 4,3% del producto interno bruto (PIB) y corresponde a los beneficios fiscales otorgados por el Estado, los cuales resultan en una merma de los ingresos que se obtendrían si se aplicara el régimen fiscal estándar.

“El gasto tributario en Costa Rica constituye un componente crucial de la política fiscal del país, ya que engloba las exenciones, deducciones y otros beneficios fiscales otorgados a diferentes sectores económicos”, menciona el estudio del Ministerio.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Costa Rica impulsar una nueva reforma tributaria, orientada a incrementar los ingresos del Estado y a mejorar la eficiencia del sistema impositivo. Para conseguirlo, según publicó La Nación, el organismo planteó revisar los beneficios fiscales vigentes en el impuesto sobre la renta.

“La recaudación fiscal de Costa Rica está por debajo del promedio de la OCDE (especialmente cuando se excluyen las contribuciones a la seguridad social), y existen numerosas exoneraciones en el impuesto sobre la renta”, señaló el FMI en el informe final del artículo IV del Convenio Constitutivo del Fondo para Costa Rica, publicado el pasado 13 de mayo.

De acuerdo con el estudio del Ministerio de Hacienda, los beneficios fiscales están concentrados principalmente en el impuesto sobre la renta (48,16%, del total para el 2023) y el impuesto al valor agregado (46,63%).

Tras la recomendación emitida por el FMI, La Nación enlistó las exoneraciones que más pesan en el gasto tributario total del país, según la clasificación de impuestos (renta e IVA). A continuación, el detalle.

Impuesto sobre la renta

El régimen de zonas francas acapara la mayor parte de las exoneraciones de este gravamen. En 2023, la exención de impuestos sobre las utilidades para estas empresas llegó a ¢660.874 millones, registrando una leve reducción del 0,55% respecto a los ¢664.517 millones del 2022.

El beneficio fiscal aplicado a estas empresas en 2023 es equivalente al 32,65% de los ¢2,02 billones del gasto tributario total.

Actualmente, las utilidades de las compañías en zona franca están exentas del impuesto de renta, sin embargo el FMI sugirió al país promover la implementación del impuesto mínimo global del 15%, destinado a gravar las ganancias de las mismas, como una alternativa para mitigar el impacto fiscal de las exenciones e incrementar la recaudación.

A criterio de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) el modelo actual resulta rentable, ya que por cada dólar exonerado a una empresa de zona franca, el país recibe un retorno de $2,8, lo que representa un beneficio neto de $1,8.

“De esta forma, más que pensar en impuestos, a la luz del contexto actual, Costa Rica debería estar apostando por un reforzamiento de nuestras condiciones de competitividad, de manera que podamos atraer más inversión que continúe impactando positivamente la vida de cientos de miles de costarricenses”, manifestó Azofras a La Nación.

El economista Daniel Ortiz consideró que los beneficios fiscales que reciben las empresas del régimen de zona franca han demostrado ser una herramienta efectiva para atraer inversión extranjera de calidad. “Lejos de representar una pérdida neta para el país, estos incentivos han generado retornos significativos”, puntualizó.

Ortiz indicó que el debate sobre gravar o no estas actividades no debe evadirse, pero sí tiene que abordarse con criterio técnico y visión estratégica. “Si en algún momento se plantea gravar con algún impuesto a estas empresas, debe considerarse el balance completo: no se trata solo de cobrar más, sino de ofrecer más”.

Tras las empresas de zona franca, el aguinaldo recibió la segunda mayor exención tributaria con un monto de ¢109.661 millones; seguido del salario escolar con ¢43.469 millones, se detalla en el informe.

Las cooperativas —de ahorro y crédito y productivas— también fueron favorecidas con la desgravación impositiva, pues la exoneración del impuesto sobre las utilidades ascendió a ¢24.013,9 millones en 2023. Este monto representa el 1,19% del total del gasto tributario de ese año.

Al igual que las exenciones aplicadas en zonas francas, las de las cooperativas también mostraron una caída entre 2022 y 2023, solo que en este último caso la magnitud de la reducción fue más significativa: 14,14%, respecto a los ¢27.969 millones del 2022, según el estudio de Hacienda.

Ante la recomendación del FMI de revisar las exoneraciones fiscales vigentes en renta, Mauricio Pazos Fernández, director ejecutivo a. í. del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), indicó que las cooperativas en Costa Rica deben continuar con la exención.

Pazos dijo que el beneficio fiscal de las cooperativas no es un privilegio, sino un reconocimiento legal a su papel social. A su criterio, retirarlo podría generar una contracción de este sector, especialmente de las entidades más pequeñas o rurales.

“El país debe proteger y potenciar este modelo económico democrático, que ha sido clave en la construcción de una sociedad más equitativa, y no debilitarlo por presiones externas que no necesariamente comprenden la profundidad de su impacto en el desarrollo humano”, agregó el vocero de Infocoop.

Exoneraciones en IVA

Por el lado del impuesto al valor agregado (IVA), el beneficio fiscal más fuerte se aplica sobre la canasta básica tributaria (CBT): ¢523.594 millones en 2023. Al calcular cuánto pesó este componente en el total de los gastos tributarios de dicho año, se observa que este fue de 25,87%.

Los productos que forman parte de la canasta básica tributaria tienen una tasa reducida del 1%. Por ello, de acuerdo con el informe de Hacienda, la recaudación del IVA es “notablemente menor” en comparación con un escenario hipotético donde la tasa se incrementaría al 13%.

No obstante, la tarifa reducida del IVA al 1% desempeña un papel clave en la economía nacional, pues funciona como un “mecanismo de alivio” para los hogares con bajos ingresos, argumentó Hacienda.

“La tarifa reducida del IVA para la CBT no solo es fiscalmente importante por la trazabilidad de los bienes y sus respectivas cadenas productivas, sino también socialmente necesaria para garantizar una distribución más equitativa de los recursos y evitar el deterioro de las condiciones de vida de la población más vulnerable”, añade el estudio de la estimación del gasto tributario 2023.

Otras exoneraciones relevantes del IVA en 2023 fueron las aplicadas a servicios de salud (¢177.592 millones) y alquileres (¢103.006 millones).