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Editorial: Cámaras revelan la fatal imprudencia de los conductores

Urge poner alto a la creciente negligencia de conductores distraídos en el celular, bajo los efectos del alcohol o avanzando a velocidad irresponsable. La licencia no puede seguir siendo un trámite rápido ni un permiso de por vida: debe convertirse en un privilegio, en una verdadera certificación de responsabilidad

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Por La Nación
Accidente de transito La Sabana
En un aparatoso accidente ocurrido el 4 de marzo anterior, el conductor de un "pick-up" se estrelló contra la estatua de León Cortés, en La Sabana. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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