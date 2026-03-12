¿Por qué hay tantas presas? Costa Rica sumó 174.000 vehículos a sus calles en el último año

El mayor crecimiento de vehículos ocurrió en los carros particulares. Se sumaron más de 80.000 en 12 meses, para cerrar el 2025 con 1,17 millones.

Las vías de Costa Rica recibieron, durante el año pasado, 174.000 vehículos adicionales a los registrados en el 2024.

Al cierre del 2025, el país registró un total de 2.087.356 vehículos asegurados con el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), es decir, un incremento del 9,1% respecto a los 1.913.266 del año previo.

El incremento registrado es el más relevante de los últimos cinco años, según los datos de la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

Las estadísticas sirven para explicar el incremento de las presas en las carreteras del país. Así como por otros factores: arreglos en vías, accidentes o carreteras sin la capacidad técnica para movilizar la actual cantidad de vehículos.

El país contaba al cierre del año pasado con 1.257.349 automóviles, lo que significó 80.897 unidades adicionales (6,8%), respecto a los 1.176.452 del 2024, según la Superintendencia.

Si el análisis se amplía a una década, la información muestra que a las calles ticas se sumaron 392.185 carros adicionales, respecto a los 865.164 registrados en el 2015.

En el caso de las motos, en el 2025 cerró con 460.864, o sea, 65.182 más (16,4%) frente a las 395.682 del año pasado.

Mientras que, hace 10 años, en las calles había apenas 272.526, casi el doble frente a las motocicletas registradas el año pasado.

Más vehículos, más presión sobre las vías

El crecimiento del parque automotor también se refleja en el aumento de los accidentes de tránsito. En 2025 se registraron 46.949 accidentes asociados al SOA, un 15,7% más que en 2024.

La tasa de accidentes pasó de 21,2 a 22,5 por cada 1.000 vehículos asegurados, lo que significa que el aumento de los siniestros incluso superó el crecimiento del parque vehicular.

Costa Rica finalizo con 460.864 motocicletas en el 2025, es decir, más de 65.000 respecto al año previo. (Alonso Tenorio /La Nación)

Las motocicletas destacan como el grupo con mayor riesgo: registraron 66,7 accidentes por cada 1.000 motos aseguradas, una tasa más de diez veces superior a la de los vehículos particulares, que fue de 5,7.

Además, los motociclistas concentraron 57,6% de las muertes por accidentes de tránsito en 2025, lo que evidencia su vulnerabilidad en las carreteras.

Retos para movilidad y seguridad vial

Sugese resaltó que el crecimiento sostenido del parque vehicular plantea desafíos para la planificación del transporte, la seguridad vial y la infraestructura.

El aumento simultáneo de los vehículos, accidentes y siniestralidad evidencia la presión que enfrentan las vías del país y la necesidad de fortalecer políticas públicas en movilidad, regulación del tránsito y educación vial.

Las estadísticas del SOA sugieren que, si bien Costa Rica continúa incorporando vehículos a un ritmo acelerado, el reto ahora será evitar que ese crecimiento se traduzca en más accidentes y víctimas en carretera, destacó la Superintendencia.