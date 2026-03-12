Economía

¿Por qué hay tantas presas? Costa Rica sumó 174.000 vehículos a sus calles en el último año

Parque vehicular de Costa Rica ascendió a 2 millones en 2025.

Por Óscar Rodríguez
Autopista General Cañas, marchamo
El mayor crecimiento de vehículos ocurrió en los carros particulares. Se sumaron más de 80.000 en 12 meses, para cerrar el 2025 con 1,17 millones. (Rafael Pacheco/La Nación)







Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

