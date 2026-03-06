El País

Trabajadores en lancha, vuelos perdidos y caos en renta de autos: Obras viales desafían al turismo en pico de la temporada alta

Costanera, vía a Guanacaste y ruta 32 enfrentan intervenciones que aumentan tiempos de viaje de vacacionistas; presas obligan al MOPT a adelantar para sábado 7 de marzo reapertura a dos carriles del puente sobre el río Tárcoles

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Ruta 1 recorrido
Las obras entre Barranca y Limonal, en la ruta hacia Guanacaste, provocan demoras de hasta dos horas para recorrer ese tramo de 50 km. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PresasTurismoObras vialesTárcoles
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.