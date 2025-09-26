El País

Presas en el puente del Tárcoles asfixian al turismo y al comercio del Pacífico central: recorrimos la zona

Empresarios turísticos enfrentan cancelaciones en reservas debido a presas por cierre en “puente de los cocodrilos”, que cruza el río Tárcoles. No son los únicos afectados

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
24/09/2025, Puntarenas, fotografías de los arreglos y las presas en la carretera hacia Jaco, en el puente sobre el Río Tárcoles.
Según el tránsito en los días de mayor afluencia de vehículos se puede tardar hasta 1 hora para recorrer 4 km. (José Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Puente de TárcolesPresasCostanera
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.