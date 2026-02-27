(Fotos) Ampliación Barranca-Limonal: Así se se ven las obras en ruta a Guanacaste

A poco más de un mes de haber recibido la orden de inicio, las obras de ampliación en el tramo entre Barranca y Limonal, en la Interamericana norte, avanzan con más de 200 máquinas que trabajan en dos frentes.
La ampliación de ese trayecto de 50 km se dividió en dos secciones que se encargaron al consorcio Bel Ingeniería-Estrella y la empresa MECO. Ambas empresas tienen un plazo de 24 meses para entregar la ampliación de la vía a cuatro carriles, además de puentes, pasos elevados y obras complementarias, aunque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), estima que los trabajos finalizarán cuatro meses antes del plazo contractual.
Este es el detalle en imágenes de lo que encontramos en la ruta esta semana.
Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.
