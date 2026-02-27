(Fotos) Ampliación Barranca-Limonal: Así se se ven las obras en ruta a Guanacaste

Las labores actualmente se concentran a ambos extremos de la carretera, donde las empresas realizan labores como corta de árboles y movimientos de tierra.

A poco más de un mes de haber recibido la orden de inicio, las obras de ampliación en el tramo entre Barranca y Limonal, en la Interamericana norte, avanzan con más de 200 máquinas que trabajan en dos frentes.

La ampliación de ese trayecto de 50 km se dividió en dos secciones que se encargaron al consorcio Bel Ingeniería-Estrella y la empresa MECO. Ambas empresas tienen un plazo de 24 meses para entregar la ampliación de la vía a cuatro carriles, además de puentes, pasos elevados y obras complementarias, aunque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), estima que los trabajos finalizarán cuatro meses antes del plazo contractual.

Este es el detalle en imágenes de lo que encontramos en la ruta esta semana.

La gran cantidad de vehículos pesados y suspensiones cortas en el tránsito provocan demoras de hasta dos horas en el trayecto. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Personal de MECO trabaja en la corta de árboles cerca del cruce de Chomes. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En esta oportunidad el proyecto se dividió en dos secciones a fin de procurar una mayor agilidad de parte de los contratistas. En el intercambio de Chomes inicia la sección a cargo de MECO, mientras que de Barranca a ese punto la obra está a cargo de Bel-Estrella. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Como parte del proyecto anterior, las obras habían llegado casi al 30% de avance, las dos nuevas empresas deben dar continuidad usando los mismos diseños. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Maquinarias trabajan en cortes de montaña y compactación de material a los extremos de la vía. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una trabajadora de la empresa MECO se encarga de regular el paso, para asegurar la salida e ingreso de maquinaria pesada, en uno de los sectores donde esa empresa trabaja en la colocación de pilotes. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El proyecto incluye la rehabilitación y construcción de un total de 11 puentes mayores. La mayoría se ubican en la primera sección del proyecto. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los equipos aprovechan la época seca para avanzar en labores asociadas al movimiento de tierra, las cuales no podrían ejecutarse con tanta diligencia en el invierno. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Aunque los trabajos se concentran a los extremos de la vía, a diario los conductores deben enfrentar largas filas al transitar por ese tramo de la Interamericana norte. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Grúas de la empresa H Solís en el sitio de uno de los intercambios del proyecto. Esa empresa ya no está al frente de las obras. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un camión de bomberos de Puntarenas avanza en contra vía debido a la presa, para atender una quema de un charral cerca del cruce de Garabito. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La empresa Dominicana La Estrella, estuvo en el pasado al frente de ese mismo proyecto, en esa ocasión en consorcio con H Solís, hoy trabaja junto a Bel Ingeniería que pertenece al mismo grupo familiar. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Maquinaria de la empresa Estrella trabaja en estabilización de taludes cerca de la intersección de Cuatro Cruces, en Puntarenas. (Alonso Tenorio/Atenorio)