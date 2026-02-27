El País

(Fotos) Ampliación Barranca-Limonal: Así se se ven las obras en ruta a Guanacaste

Dos contratistas trabajan en el trayecto de 50 km que en un plazo de 24 meses debe quedar habilitado a cuatro carriles

Por Patricia Recio
Ruta 1 recorrido
Las labores actualmente se concentran a ambos extremos de la carretera, donde las empresas realizan labores como corta de árboles y movimientos de tierra. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Barranca-LimonalInteramericana norteMOPT
