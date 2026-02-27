El País

Ampliación entre Barranca y Limonal alarga tiempo de viaje a Guanacaste: esto fue lo que tardamos en recorrer ese tramo de 50 km

200 máquinas a cargo de dos contratistas avanzan en dos frentes de trabajo; MOPT asegura que obra se entregará en 20 meses

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Ruta 1 recorrido
Aunque las obras se concentran en los extremos de la vía, la presencia de maquinaria en el tramo Barranca-Limonal ralentiza el tránsito en el tronco principal. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Barranca-LimonalMOPTPresasInteramericana norte
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.